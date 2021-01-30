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Москва

Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные 

РИА Новости и ещё 2 25 минут назад
Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные
Фото: ТАСС
Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как -2-3 градусов, а -10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с.

"В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии +8 градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы", — уточнил ученый.

Он также отметил, что к понедельнику высота снега увеличится на 7-12 сантиметров, основной вклад внесет воскресенье.
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Новости Москвы , Общество , Погода , РИА Новости
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