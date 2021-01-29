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Москва

Ряд магазинов и кафе в центре столицы будут закрыты 31 января 

Вечерняя Москва и ещё 8 26 минут назад
Магазины и кафе закроют в центре Москвы 31 января
Фото: РИА Новости
Заведения общепита и торговли, расположенные в районах Москвы, где в воскресенье, 31 января, ограничат движение, будут в этот день закрыты. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В центре города 09:00 до 23:00 часов ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре, уточняет ТАСС.
Семь станций метро и улицы перекроют в центре Москвы
Ранее сообщалось, что семь станций Московского метрополитена будут закрыты на вход и выход с 08:00 воскресенья, 31 января, в связи с возможным проведением в столице несогласованной акции.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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