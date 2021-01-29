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Москва

Музеи Москвы предложили изучить тайны стеклоделия 

ИА Regnum 33 минуты назад
Музеи Москвы предложили изучить тайны стеклоделия
Фото: РИА Новости
Московские музеи подготовили программу на ближайшие выходные, сообщает 29 января сайт мэра и правительства Москвы.
В списках мероприятий, помимо ставших привычными онлайн-экскурсий, есть и офлайн-программа. Так, в Историческом музее ждут гостей выставки изделий Фаберже и предметов эпохи императора Александра III. Вживую можно увидеть и экспозицию британского плаката вековой давности ГМИИ имени А. С. Пушкина.
В Музее Москвы открывается юбилейная офлайн-выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В неё войдут несколько тематических разделов, будут представлены работы из столичных музеев и частных коллекций.
Онлайн лекцию по искусству стеклоделия организует музей-усадьба «Кусково». В его фондах хранится коллекция работ Дмитрия и Людмилы Шушкановых, которые всю жизнь постигали данное ремесло.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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