Музеи Москвы предложили изучить тайны стеклоделия 

Московские музеи подготовили программу на ближайшие выходные, сообщает 29 января сайт мэра и правительства Москвы

В списках мероприятий, помимо ставших привычными онлайн-экскурсий, есть и офлайн-программа. Так, в Историческом музее ждут гостей выставки изделий Фаберже и предметов эпохи императора Александра III. Вживую можно увидеть и экспозицию британского плаката вековой давности ГМИИ имени А. С. Пушкина.

В Музее Москвы открывается юбилейная офлайн-выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В неё войдут несколько тематических разделов, будут представлены работы из столичных музеев и частных коллекций.

Онлайн лекцию по искусству стеклоделия организует музей-усадьба «Кусково». В его фондах хранится коллекция работ Дмитрия и Людмилы Шушкановых, которые всю жизнь постигали данное ремесло.