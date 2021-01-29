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Погода в Москве: жителям столицы пообещали похолодание и гололедицу 

ИА Regnum 4 часа назад
Жителям Москвы пообещали похолодание и гололедицу
Фото: РИА Новости
В Москве 29 января ожидается около нуля градусов, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором циклона, а вечером — прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными зарядами снега, понижением температуры и гололедицей», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с кратковременным снегом и гололедицей. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — до двух градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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