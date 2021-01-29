Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Строительство автодрома отменили на юго-востоке столицы 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Строительство автодрома отменили на юго-востоке столицы
Фото: Alexey Orlov
На юго-востоке Москвы отменили строительство автодрома. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Уточняется, что автодром должны быть построить по адресу Капотня, Проектируемый проезд № 5217.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, планировалось, что объект появится на участке площадью порядка 1,5 гектара. Реализовать проект не получилось по причине того, что разрешение на строительство не выдавалось, поэтому освоение участка не начали.
Планируется, что в будущем участок выставят на торги. Вопрос использования земельного участка проработает город, заключила Пятова.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Вечерняя Москва: последние новости
Движение на МЦД-2 в сторону Нахабина восстановили Движение на МЦД-2 в сторону Нахабина восстановили Синоптик предупредил о приходе «скандинавской зимы» в выходные Синоптик предупредил о приходе «скандинавской зимы» в выходные Схему метро и карту парковок добавили в приложение «Московский транспорт» Схему метро и карту парковок добавили в приложение «Московский транспорт»
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение