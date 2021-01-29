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Погода в Москве и области: Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности 

ТК «Звезда» и ещё 3 25 минут назад
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: globallookpress.com
Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 01:00 воскресенья. Причина — гололедица и ледяные дожди. Об этом говорится на официальном сайте ведомства, которое опубликовало прогностическую карту.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили россиян о резком ухудшении погоды сразу в нескольких регионах страны. Так, во Владивостоке из-за нового циклона режим повышенной готовности объявили на Тихоокеанском флоте. Ожидается ураганный ветер с порывами более 30 метров в секунду. После предыдущего снегопада дороги покрыты льдом, из-за чего более 80 человек уже получили травмы. Часть острова Русский, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях.
Кроме того, на Чукотке из-за мощного снежного циклона приостановили работу аэропорта — задержаны все рейсы, запланированные из Анадыря в Певек, Владивосток, Хабаровск и обратно. Также сильный снегопад ожидается в Крыму, температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.
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Новости Москвы , Общество , Погода , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , РИА Новости , Владивосток , Московская область , Приморский Край
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