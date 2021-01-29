Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов 

RT на русском и ещё 15 3 часа назад
31 января ограничат работу семи станций метро
Фото: ТАСС
Ограничения на передвижение пешеходов введут в центре Москвы 31 января в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по столице.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 08:00 будут закрыты на вход и выход станции метро.
Речь идёт о станциях «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город».
В полиции предупредили, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
RT на русском: последние новости
В центре Москвы 31 января закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя В центре Москвы 31 января закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя В Коммунарке построят корпус лучевой терапии В Коммунарке построят корпус лучевой терапии В Москве назвали число привившихся от коронавируса В Москве назвали число привившихся от коронавируса
Новости Москвы , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение