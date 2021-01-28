Собянин открыл новый путепровод через МЖД

«Совместный проект с Андреем Юрьевичем (Воробьевым — прим. Агентства «Москва»), в Крекшино построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки (Киевского шоссе — прим. Агентства «Москва») до Можайки (Можайского шоссе — прим. Агентства «Москва»), и до Минки (Минского шоссе — прим. Агентства «Москва») сделать жавороновский полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов, практически уже жителям невозможно переезжать через пути без путепровода. Достаточно небольшой объект, но очень важный, потому что, как я уже сказал, он соединяет несколько магистралей. Дальше мы по своей программе идем уже до Калужки и по сути дела выходим на Варшавское шоссе в Московской области. Проект интересный и важный. Поздравляю с его окончанием», — сказал Собянин.