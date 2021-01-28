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Москва

Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции «Жаворонки» 

Агентство «Москва» и ещё 22 2 часа назад
Собянин открыл новый путепровод через МЖД
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) вблизи станции «Жаворонки», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Совместный проект с Андреем Юрьевичем (Воробьевым — прим. Агентства «Москва»), в Крекшино построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки (Киевского шоссе — прим. Агентства «Москва») до Можайки (Можайского шоссе — прим. Агентства «Москва»), и до Минки (Минского шоссе — прим. Агентства «Москва») сделать жавороновский полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов, практически уже жителям невозможно переезжать через пути без путепровода. Достаточно небольшой объект, но очень важный, потому что, как я уже сказал, он соединяет несколько магистралей. Дальше мы по своей программе идем уже до Калужки и по сути дела выходим на Варшавское шоссе в Московской области. Проект интересный и важный. Поздравляю с его окончанием», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом через железнодорожные пути, который был построен либо реконструирован за последние годы.

«В целом в Москве мы сделали 17 путепроводов уже в Московской области. Это большая программа, еще шесть находится в проектировании и строительстве», — отметил он.

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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , АГН "Москва" , Московская область
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