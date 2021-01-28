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Москва

Названы сроки полного снятия ограничений в Москве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Снятия всех ограничений, введенных в Москве из-за COVID-19, можно ожидать ближе к лету. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты. l Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «пандемия идет на спад», и сообщил об отмене ряда введенных ранее ограничений. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы носит в Москве рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать всю ночь.
При этом специалисты отметили, что говорить о полной отмене ограничений пока рано.

«Чем дольше срок прогноза, тем он менее достоверен, тут уж ничего не сделаешь… Я думаю, что до лета вопрос закроется», — прогнозирует доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил, что Москва — это город, куда съезжаются люди из разных регионов, и о полном снятии ограничений можно будет говорить «не раньше лета».

«Восприимчивые граждане все еще остаются», — подчеркнул инфекционист.

Вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 100 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,7 миллиона человек.
Комментарии
Новости Москвы , Видео , Владислав Жемчугов , Сергей Собянин , Евгений Тимаков , РИА Новости
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