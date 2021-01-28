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В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 

Российская Газета и ещё 2 18 часов назад
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию
Фото: ТАСС
В столице опечатали кальянную HookahPlace на Мясницкой улице за работу во время пандемии. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
Ранее власти города отменили ограничения на обслуживание гостей ресторанов и баров, однако кальянным по-прежнему запрещено работать. Поскольку заведение на Мясницкой нарушило это требование, был составлен административный протокол.
Кальянной грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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