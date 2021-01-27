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Москва

Завершается строительство бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода 

Москва24 3 часа назад
Завершается строительство БЦ на территории бывшего Котельского завода
Фото: depositphotos/boggy22
Завершается строительство бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы. Двухэтажное здание, площадь которого составляет 1,3 тысячи квадратных метров, расположено по адресу Электролидный проезд, владение 16, строение 10. В нем разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения.

"Рядом со зданием создадут открытую автомобильную парковку для посетителей и работников бизнес-центра, проведут благоустройство и озеленение", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект башни-"кристалла" в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Двум зданиям третьей очереди строительства выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. По проекту ожидается постройка двух офисных зданий высотой 57 и 200 метров. У башни будет сложная скульптурная форма, которая придаст всему комплексу узнаваемый и запоминающийся вид.
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Новости Москвы , ЦМТ Москвы
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