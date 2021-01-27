Дом-бриллиант и ребристая башня появятся на ЗИЛе 

Сергей Кузнецов. Стеклянную башню высотой 150 метров и дом-"бриллиант" построят на территории ЗИЛа в столице, здания будут отличаться по цвету и рисункам фасадов, рассказал главный архитектор Москвы

"Многосекционная башня, разбитая на несколько закругленных объемов, получила название бриллиант. Второе здание возвысится над городом на 150 метров, а за счет ребристых форм и пилонов башня будет эффектно вырисовываться на фоне неба", — приводит слова Кузнецов пресс-служба Москомархитектуры.

Он рассказал, что Zilart Diamond придумал голландский архитектор Михил Ридайк, основатель и партнер Neutelings Riedijk Architect. Жилое здание возводится в виде пяти башен разного объема, объединенных общим стилобатом. Фасады планируют облицевать треугольными панелями из алюминия. В результате они образуют диагональный рисунок, напоминающий грани бриллианта. Внутри здания разместится бассейн.

Zilart Tower, разработанное бюро Speech, будет иметь 40 этажей. Башня возводится из стекла и металла со встроенной ночной подсветкой. В облицовке стилобата используют алюминиевые витражи, дополненные вставками из стемалита.