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Москва

Еще 20 станций метро появятся в новой Москве за ближайшие 14 лет 

РИАМО и ещё 1 56 минут назад
В новой Москве построят 20 станций метро
Фото: РИАМО
До 2035 года на территории новой Москвы планируется построить еще 20 станций подземки, а это 72 километра линий, сообщает «Интерфакс».

«В новой Москве уже запущены восемь станций метро. В настоящее время строятся еще семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково», — подчеркнул глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин​.

Он также обратил внимание, что в планах возвести еще четыре электродепо, которые будут обслуживать поезда метро.
Ранее сообщалось, что основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского административных округов планируют сформировать до конца 2023 года.
Также в состав транспортного каркаса войдут многочисленные хордовые соединения, дублирующие основные магистрали и обеспечивающих проезд к жилой застройке и рабочим местам.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Интерфакс
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