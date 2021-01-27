В новой Москве построят 20 станций метро

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До 2035 года на территории новой Москвы планируется построить еще 20 станций подземки, а это 72 километра линий, сообщает «Интерфакс».

«В новой Москве уже запущены восемь станций метро. В настоящее время строятся еще семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково», — подчеркнул глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин​.

Он также обратил внимание, что в планах возвести еще четыре электродепо, которые будут обслуживать поезда метро.

Ранее сообщалось, что основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского административных округов планируют сформировать до конца 2023 года.

Также в состав транспортного каркаса войдут многочисленные хордовые соединения, дублирующие основные магистрали и обеспечивающих проезд к жилой застройке и рабочим местам.