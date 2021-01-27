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Москва

Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу 

Mos.ru 3 часа назад
Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу
Фото: Mos.ru
Площадь нового офиса увеличилась в два раза, что позволило создать более комфортные условия для посетителей.
Центр «Мои документы» столичного района Коптево переехал. Теперь получить необходимые государственные услуги местные жители могут в помещении на втором и третьем этажах торгового центра «Михалковский» по адресу: Михалковская улица, дом 4а.
С переездом площадь офиса увеличилась в два раза — теперь она составляет почти 1500 квадратных метров. Это позволило создать более комфортные условия для посетителей: организовано 63 окна приема, в центре работают сотрудники отдела по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, на каждом этаже расположены зоны ожидания с электронными табло. В помещениях очень светло, все они оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений. На оба этажа центра ведут эскалатор и лестница.
Пространство оборудовано для маломобильных граждан — в центре есть лифты, удобная навигация, на каждом уровне обустроены санитарные комнаты и кнопки вызова помощи.
В офисе жители могут не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Здесь есть возможность сделать фотографию в фотокабине, распечатать документы или снять копию, в зале установлен банкомат, терминалы оплаты, вендинговые аппараты. Для заявителей с детьми есть комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.
Сейчас в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 государственных услуг. 98 процентов из них предоставляется по экстерриториальному принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
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