Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу 

Площадь нового офиса увеличилась в два раза, что позволило создать более комфортные условия для посетителей.

Центр «Мои документы» столичного района Коптево переехал. Теперь получить необходимые государственные услуги местные жители могут в помещении на втором и третьем этажах торгового центра «Михалковский» по адресу: Михалковская улица, дом 4а.

С переездом площадь офиса увеличилась в два раза — теперь она составляет почти 1500 квадратных метров. Это позволило создать более комфортные условия для посетителей: организовано 63 окна приема, в центре работают сотрудники отдела по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации , на каждом этаже расположены зоны ожидания с электронными табло. В помещениях очень светло, все они оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений. На оба этажа центра ведут эскалатор и лестница.

Пространство оборудовано для маломобильных граждан — в центре есть лифты, удобная навигация, на каждом уровне обустроены санитарные комнаты и кнопки вызова помощи.

В офисе жители могут не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Здесь есть возможность сделать фотографию в фотокабине, распечатать документы или снять копию, в зале установлен банкомат, терминалы оплаты, вендинговые аппараты. Для заявителей с детьми есть комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.