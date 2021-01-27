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Театр сказок на ВДНХ возобновит работу 28 января 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Театр сказок на ВДНХ возобновит работу 28 января
Фото: РИА Новости
Театр сказок на ВДНХ вновь открывается 28 января, он будет работать с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«После длительного перерыва юные искатели приключений отправятся в захватывающее путешествие по трем мирам: в небо за пером Жар-птицы, в таинственный лес за цветком папоротника и в морскую пещеру за самоцветом. Шоу, проходящие с 28 января по 7 февраля, будут бесплатными. Количество мест ограничено. Спектакли будут проходить четыре дня в неделю. По четвергам и пятницам — в 12:00 и 14:00, в выходные — в 12:00, 14:00 и 16:00», — сказал представитель пресс-службы.

Для участия в бесплатных шоу необходимо пройти регистрацию, соответствующую информацию можно найти на сайте ВДНХ. Собеседник агентства добавил, что билеты на сеансы после 7 февраля вновь станут платными. Приобрести их можно будет только онлайн.
В пресс-службе подчеркнули, что с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором, помещения театра заполняются на 50%. Посетителям необходимо будет соблюдать дистанцию и масочно-перчаточный режим. Дети могут разместиться на пуфах, а родители — на мягких скамьях с социальной разметкой, заключил собеседник агентства.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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