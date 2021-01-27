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Москва

Названо число невосприимчивых к коронавирусу москвичей 

Артём Кульша 1 час назад
Около половины москвичей невосприимчивы к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Около половины жителей Москвы невосприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом инфекционист Евгений Тимаков заявил РИА Новости.
Он указал на то, что официальной статистики по столице относительно числа невосприимчивых к коронавирусной инфекции людей нет, но высказал мнение, что таковых — около или больше 50%. Врач отметил, что ситуация с восприимчивостью к COVID-19 в разных регионах России разнится — в одних невосприимчивы по 50-60%, в других — по 30-40%.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, в связи с чем он подписал указ о том, что с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00.

«Ситуация значительно улучшается. Катастрофы от того, что откроются дополнительные учреждения, сейчас не будет никакой, потому что все меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции», — прокомментировал Тимаков.

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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Евгений Тимаков , РИА Новости
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