Около половины москвичей невосприимчивы к коронавирусу

Он указал на то, что официальной статистики по столице относительно числа невосприимчивых к коронавирусной инфекции людей нет, но высказал мнение, что таковых — около или больше 50%. Врач отметил, что ситуация с восприимчивостью к COVID-19 в разных регионах России разнится — в одних невосприимчивы по 50-60%, в других — по 30-40%.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, в связи с чем он подписал указ о том, что с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00.