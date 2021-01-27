Приложение «Московский транспорт» стало доступно для автомобилистов

У приложения «Московский транспорт» вышло масштабное обновление — появилась интерактивная схема метро и карта парковок. Теперь сервис может быть полезен не только тем, кто пользуется общественным транспортом, но и автомобилистам.

Благодаря обновлению пользователи могут строить маршруты поездок на метро, по МЦК и МЦД. Кроме того, появилась возможность узнать, какие станции и выходы загружены или какие из них закрыты. Также в приложении отображается инфраструктура станций: туалеты, банкоматы, киоски, а еще указываются наименее загруженные вагоны для пересадки.

Пользователи могут добавлять станции в «Избранное». Это ускорит построение маршрутов.

Переключиться на карту парковок можно одним нажатием на главном экране.

На ней показаны парковочные места и места для инвалидов, указана стоимость и количество мест, а также отмечены ближайшие станции метро. Пользователи могут строить автомобильные маршруты с учетом городских парковок, в том числе маршруты для каршеринга.

В приложении можно строить маршруты, в которых задействованы все виды транспорта, заказывать такси и бронировать каршеринг, пополнять карту «Тройка», а также смотреть прогноз прибытия автобусов и трамваев.

Обновление прошло бета-тестирование, в котором участвовали несколько тысяч человек. Это помогло выявить баги и исправить их.

Обновления будут выходить и в дальнейшем. К концу года появится возможность оплачивать несколько видов транспорта непосредственно в приложении. Готовится также несколько апдейтов, которые понравятся автовладельцам.