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1837 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки 

РИАМО 24 минуты назад
1837 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Денис Гришкин
За минувшие сутки в столице зафиксировали 1837 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 919 662, сообщает оперштаб Москвы.
В среду в столице сняли ограничение на работу ресторанов и ночных развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Кроме того, режим удаленной работы перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.
В городе идет масштабная вакцинация от коронавируса. В столице работают 100 прививочных пунктов, а также выездные пункты вакцинации.
За сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса, 594 человека умерли, 27 922 — выздоровели после лечения. В РФ на текущий момент зарегистрировано 3 774 672 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 71 076 человек, выздоровели 3 202 483 человека.
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Новости Москвы , Общество
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