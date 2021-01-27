1837 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки 

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1837 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 919 662, сообщает оперштаб Москвы

В среду в столице сняли ограничение на работу ресторанов и ночных развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Кроме того, режим удаленной работы перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.

В городе идет масштабная вакцинация от коронавируса. В столице работают 100 прививочных пунктов, а также выездные пункты вакцинации.

За сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса, 594 человека умерли, 27 922 — выздоровели после лечения. В РФ на текущий момент зарегистрировано 3 774 672 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 71 076 человек, выздоровели 3 202 483 человека.