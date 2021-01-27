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Москва

Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными
Фото: РИА Новости
Ношение масок и перчаток в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте остается обязательным, сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", — сказал он.

Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают действовать.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
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Новости Москвы , Общество , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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