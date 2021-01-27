Москвичи сдали 25 тысяч новогодних елей на переработку 

В рамках московской акции «Елочный круговорот» жители города сдали около 25 тысяч новогодних елей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА «Новости».
«Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов», — отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что в рамках акции елки, сосны и пихты принимают бесплатно в пунктах сбора. Всего в городе таких пунктов 549 и один в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ «Мега Белая дача». Их адреса опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы. Обязательным условием приема новогодних деревьев является отсутствие на них мишуры и украшений.
«Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных», — добавил Бирюков.
Ранее телеканал «МИР 24» рассказал, как организована переработка новогодних елей в Минске.