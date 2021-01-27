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Москвичи сдали 25 тысяч новогодних елей на переработку 

Мир24 1 час назад
Москвичи сдали 25 тысяч новогодних елей на переработку
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
В рамках московской акции «Елочный круговорот» жители города сдали около 25 тысяч новогодних елей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА «Новости».

«Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов», — отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что в рамках акции елки, сосны и пихты принимают бесплатно в пунктах сбора. Всего в городе таких пунктов 549 и один в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ «Мега Белая дача». Их адреса опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы. Обязательным условием приема новогодних деревьев является отсутствие на них мишуры и украшений.

«Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных», — добавил Бирюков.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал, как организована переработка новогодних елей в Минске.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Московская область , Северный , Южный
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