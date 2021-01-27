Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве 

Сергей Собянин. В столичных стационарах для больных коронавирусом свободно более 50% коек, такого не было с середины июня прошлого года, сообщил мэр Москвы

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек», — написал Собянин в своем персональном блоге.

Мэр Москвы в среду также объявил о снятии ограничений для работы заведений с 23:00 до 6:00. Режим удаленной работы в городе также перестает быть обязательным и становится рекомендательным. Решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы руководители компаний будут принимать самостоятельно.

В городе идет масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку от инфекции можно сделать в городских поликлиниках и в мобильных пунктах.