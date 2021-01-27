«Остров мечты» получил звание самого большого крытого парка Европы

Такое решение по итогам экспертизы приняла редакционная коллегия «Книги рекордов Европы».

Там отметили, что на территории «Острова мечты» располагается благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 гектара, а также крытая часть площадью 300 тысяч квадратных метров. Городской променад внутри парка — это бесплатное прогулочное пространство с кафе, ресторанами и магазинами перед платной зоной с аттракционами. Оно включает в себя 4 пешеходных галереи и 3 атриума под 7 стеклянными куполами. Более 120 фасадов выполнены в архитектурных стилях разных стран. Гости могут побывать в Барселоне и сфотографироваться на фоне творения Гауди «Дома Костей», в Лондоне, увидеть знаменитый римский Колизей, заняться шоппингом в Беверли-Хиллз, а также прокатиться на «венецианской карусели» или отдохнуть у танцующих фонтанов на зелёных лужайках площади Москва. Вскоре здесь также появится концертный зал вместимостью до 4 500 посадочных мест и мультиплекс на 17 кинозалов.

Тематический парк «Остров мечты» открылся 29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме в Москве.