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«Остров мечты» в Москве получил звание самого большого крытого парка Европы 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
«Остров мечты» получил звание самого большого крытого парка Европы
Фото: РИА Новости
Такое решение по итогам экспертизы приняла редакционная коллегия «Книги рекордов Европы».
Там отметили, что на территории «Острова мечты» располагается благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 гектара, а также крытая часть площадью 300 тысяч квадратных метров. Городской променад внутри парка — это бесплатное прогулочное пространство с кафе, ресторанами и магазинами перед платной зоной с аттракционами. Оно включает в себя 4 пешеходных галереи и 3 атриума под 7 стеклянными куполами. Более 120 фасадов выполнены в архитектурных стилях разных стран. Гости могут побывать в Барселоне и сфотографироваться на фоне творения Гауди «Дома Костей», в Лондоне, увидеть знаменитый римский Колизей, заняться шоппингом в Беверли-Хиллз, а также прокатиться на «венецианской карусели» или отдохнуть у танцующих фонтанов на зелёных лужайках площади Москва. Вскоре здесь также появится концертный зал вместимостью до 4 500 посадочных мест и мультиплекс на 17 кинозалов.
Тематический парк «Остров мечты» открылся 29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме в Москве.
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