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Москва

Собянин отменил запрет на работу общепита ночью 

Артём Кульша 42 минуты назад
Развлекательные заведения Москвы снова могут работать по ночам, а работники — работать из офиса. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики», — написал он.

В данной связи градоначальник подписал указ о том, что с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00.
Также Собянин анонсировал принятие не позже 6 февраля решения о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы. Он сообщил, что дополнительно объявит о сроках и этапах отмены продолжающих действовать ограничений.

«Пожалуйста, помните, что борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее от всей души поздравляю вас с еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве. Будьте здоровы!» — добавил он.

1 октября, как сообщал «Рамблер», Собянин обязал работодателей, действующих на территории города, с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением работников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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