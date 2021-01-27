Школу на 900 мест построят в составе ЖК «LIFE-Варшавская»

В жилом комплексе «LIFE-Варшавская» построят школу на 900 мест, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Выдано разрешение на строительство общеобразовательной школы на юге Москвы. Объект возведут в 2-м Котляковском пер. в районе Москворечье-Сабурово в составе ЖК «LIFE-Варшавская». Срок действия разрешения на строительство до 26 января 2023 года. Выданное разрешение позволит ООО «Специализированный застройщик „Пионер-1“ приступить к работам», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в трехэтажном здании, помимо учебных классов, обустроят многофункциональный информационный центр с отдельным входом с улицы, спортивно-оздоровительный блок с двумя универсальными спортзалами 15 на 24 м и 18 на 30 м, обеденный зал, блок помещений дополнительного образования, медицинские кабинеты, актовый зал с фойе, IT-полигон, универсальные классы с возможностью деления на два независимых помещения с помощью раздвижных перегородок.

Добавляется, что на прилегающей территории создадут зону отдыха с площадками для подвижных игр, для линеек и сборов, внутренним двором с амфитеатром. Физкультурно-спортивная зона будет включать футбольный стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками, площадки для игры в теннис, совмещенную волейбольно-баскетбольную площадку, тренажеры. Кроме того, создадут пешеходные тротуары и дорожки, установят скамейки и урны, выполнят озеленение.

Ранее «Радио 1» сообщило, что новый детский сад на 240 мест возведут в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.