В феврале москвичей ждет изменчивая погода

«Мы живем в период потепления климата, изменчивость даже внутримесячной погоды становится все более значимой, потому что тогда, когда у нас преобладал западно-восточный перенос, изменчивость от суток к суткам была меньше. Теперь у нас идет вынос воздуха то с юга, то с севера, а это как раз и становится причиной резких колебаний температурного фона и характера погоды внутри месяца. Так что можно рассчитывать, что и февраль будет с изменчивой погодой», — сказала Позднякова.