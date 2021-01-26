В феврале москвичей ждет изменчивая погода, однако температура воздуха останется выше климатической нормы. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает телеканал «Москва 24».
По ее словам, скорее всего, в феврале будут резкие колебания температуры.
«Мы живем в период потепления климата, изменчивость даже внутримесячной погоды становится все более значимой, потому что тогда, когда у нас преобладал западно-восточный перенос, изменчивость от суток к суткам была меньше. Теперь у нас идет вынос воздуха то с юга, то с севера, а это как раз и становится причиной резких колебаний температурного фона и характера погоды внутри месяца. Так что можно рассчитывать, что и февраль будет с изменчивой погодой», — сказала Позднякова.
Оттепель в Москве сохранится до среды, 27 января. Затем температура воздуха будет снижаться.
«До среды температура воздуха будет оттепельная: положительной в дневные часы, в ночные — около 0 градусов. Уже начиная с четверга характер погоды будет меняться в сторону похолодания. Будет зимняя погода с отрицательной температурой воздуха», — отметила специалист.
По мнению начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, таких сильных морозов, как были в Москве в первой половине января, пока не предвидится.
25 января в Москве был побит температурный рекорд дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений. К 8 утра на главной московской метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано, что воздух прогрелся до плюс 3,8 градуса. Такая высокая температура на 11-12 градусов превышает климатическую норму.