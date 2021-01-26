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Москва

Надгробия семьи Третьяковых отреставрировали в Москве 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Надгробия семьи Третьяковых отреставрировали
Фото: mos.ru
Московские специалисты завершили работы по реставрации надгробий знаменитой купеческой семьи Третьяковых, к которой принадлежал основатель Третьяковской галереи. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Завершена комплексная реставрация могил и надгробных сооружений семьи Третьяковых. Работы коснулись четырех надгробий: надгробие Зинаиды и Софьи Третьяковых (жена и дочь Сергея Васильевича Третьякова), надгробие Анны Ивановны и Натальи Ивановны, надгробие Марии Ивановны, надгробие Елизаветы Ивановны Третьяковых (кузины Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых). Все они обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и расположены на Даниловском кладбище по адресу: 4-й Рощинский пр., д. 30, стр. 11. Работы прошли по заказу и под контролем Департамента культурного наследия города Москвы", — говорится в сообщении.

По слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставраторы полностью вернули исторический облик четырем художественным надгробиям Третьяковых на Даниловском кладбище. До реставрации на памятниках были трещины, сколы, различные загрязнения.
"Кроме того, были утрачены некоторые элементы. Мастера воссоздали все недостающие детали, в том числе, позолоченные мемориальные надписи, кресты, утраченные части фигуры Христа на распятии и плиты оснований. Устранили трещины, обработали защитными составами поверхности надгробий. Работы продолжались около шести месяцев" — сказал Емельянов.
Сначала реставраторы устранили все трудноудаляемые загрязнения, затем заделали трещины и устранили сколы, после этого на место вернулись воссозданные элементы. Особое внимание специалисты уделили реставрации оснований надгробий.
"На Даниловском кладбище похоронены множественные представители знаменитой купеческой фамилии. Этот род упоминается с 1646 года. Первоначально Третьяковы торговали льняным полотном и пряжей, владели текстильными предприятиями", — говорится в сообщении.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Сергей Третьяков
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