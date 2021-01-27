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В Москве смогут производить до 11 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц 

ТАСС и ещё 18 2 часа назад
В Москве смогут производить до 11 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц
Фото: РИА Новости
Около 11 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" смогут производить ежемесячно в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией "Р-Фарм" создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно", — сказал Ефимов.

Он добавил, что заводу потребуется некоторое время для выхода на полную производственную мощность.

"Мы рассчитываем, что даже в ближайшие месяцы производство будет составлять по несколько миллионов доз вакцин. И если говорить про непосредственно компанию-производителя, то они рассматривают и вопросы экспорта своей продукции", — заключил Ефимов.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.
В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.
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Новости Москвы , Р-Фарм , Правительство Москвы , Mos.ru
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