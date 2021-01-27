В Москве смогут производить до 11 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц 

"На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией "Р-Фарм" создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно", — сказал Ефимов.