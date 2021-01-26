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Пользователи приложения «Город» смогут получить кешбэк за покупки в аптеках 

Москва24 1 час назад
Пользователи приложения «Город» смогут получить кешбэк за покупки в аптеках
Фото: Москва24
С 20 января пользователи мобильного приложения "Город" смогут получить кешбэк за покупки в аптеках Москвы и Московской области. После приобретения препаратов, которые участвуют в акции, нужно отсканировать штрихкод в разделе "Сканер" мобильного приложения "Город", а затем и сам чек.
Пользователи "Города" уже несколько месяцев получают до 50% кешбэка за покупки в продуктовых супермаркетах партнеров. С сентября 2020 года в мобильном приложении "Город" первой в России появилась возможность возврата средств путем сканирования товаров и чеков об их покупке. С момента запуска системы ею воспользовались более 50 000 пользователей.
Мобильное приложение "Город" — это проект, направленный на улучшение жизни горожан. Уже более 1 миллиона пользователей копят бонусы и тратят их на поездки в общественном транспорте, оплату мобильной связи и интернета, скидки в кафе, ресторанах, популярных магазинах и развлекательных центрах. В приложении также можно оставлять и читать отзывы других пользователей, узнавать соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, смотреть производителей и многое другое.
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