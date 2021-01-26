В Москве началось строительство инновационного кластера МГУ 

«И чтобы такая годовщина не исчезла бесследно, по поручению президента России мы начинаем строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и, пожалуй, самого крупного инновационного проекта МГУ за всю его историю», — цитирует слова мэра портал.