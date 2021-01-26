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Москва

План по вводу нового жилья в Москве выполнили на 138% в 2020 г 

РИАМО и ещё 2 2 часа назад
Москва перевыполнила план по вводу жилья
Фото: ТАСС
За прошлый год в Москве построили и ввели в эксплуатацию почти 5 миллионов квадратных метров нового жилья, план нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен на 138%, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Между тем, за счет инвесторов ввели 92% жилья — 4,57 миллиона квадратных метров. Несмотря на пандемию коронавируса, долевой показатель внебюджетного строительства больше, чем в 2019 году на 5%.
Мэр Москвы Сергей Собянин ставит задачу по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни горожан. Это означает, что строить нужно не только жилье, но и социальные объекты — школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты.
Всего в 2020 году в Москве планировали ввести 8,5 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. В результате, за прошлый год ввели в строй 10,8 миллиона квадратных метров, что на 28% больше плана.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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