Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

животных пройдет в ветклиниках Москвы 

Москва24 и ещё 1 4 часа назад
В ветклиниках пройдет акция по вакцинации домашних
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Акция по вакцинации домашних животных пройдет в столичных ветеринарных клиниках с 1 февраля по 31 марта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Владельцы животных должны ответственно относиться к поддержанию здоровья своих питомцев. Данная акция направлена на привлечение внимания к этому вопросу. Лучше всего заранее записаться на вакцинацию через портал mos.ru, так как это позволит сэкономить время и минимизировать контакт с больными животными", — рассказал председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.

Для владельцев собак с учетом скидки в размере 30% прививка будет стоить 900 рублей, для хозяев кошек она обойдется в 850 рублей. Специалисты рекомендует в течение 10–21 дня после вакцинации избегать контактов с другими животными, поскольку в этот период организм животного более чувствительный.
Хозяевам питомцев напомнили, что к профилактической вакцинации допускаются только клинически здоровые животные с 3-х месяцев. В комитете ветеринарии подчеркнули, что комплексная вакцинация позволяет защитить собак от парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции, а кошек — от панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

"Комплексная вакцинация животных — это необходимая процедура для питомцев, которая поможет сохранить здоровье домашнего любимца. Перед вакцинацией питомцу необходимо провести дегельминтацию. Собак, кошек, хорьков и енотов обязательно вакцинируют против бешенства. Собак необходимо вакцинировать и против лептоспироза", — добавили в комитете.

Получить дополнительную информацию о вакцинации животных и местах проведения акции можно по телефону +7 (495) 612-04-25. Если нет возможности посетить клинику для вакцинации, то ветеринары могут выехать на дом. Записаться на прививку можно через портал mos.ru или мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице активно развиваются сервисы для владельцев домашних животных.
Отмечается, что они помогают не только владельцам питомцев, но и ветеринарам. С помощью сервисов они ведут амбулаторные карты и вносят сведения из паспортов животных.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Москва24: последние новости
Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе Два новых вокзала будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году Два новых вокзала будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году Частичное закрытие станции "Каширская" продлили до 8 февраля Частичное закрытие станции "Каширская" продлили до 8 февраля
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Алексей Сауткин , Правительство Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Рыбаков накрыло мощной волной в опасном месте
01:00
Рыбаков накрыло мощной волной в опасном месте
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение