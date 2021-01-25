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Москва

В Москве подготовлен котлован станции метро «Мамыри» 

ИА Regnum 47 минут назад
Подготовлен котлован станции метро «Мамыри»
Фото: РИА Новости
Рабочие на 95% подготовили котлован для станции метро «Мамыри» Троицкой линии метро Москвы, сообщил 25 января вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Он рассказал, что работы по разработке грунта выполнены на 95%, специалисты приступили к монолитным работам и монтажу основных конструкций. Также идёт сборка тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК), он проложит левый тоннель к станции «Бачуринская». Сегодня началась проходка правого тоннеля.
Директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что оба тоннеля к станции «Славянский мир» уже пройдены.
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Новости Москвы , Юрий Кравцов , Андрей Бочкарев
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