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Погода в Москве: В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Синоптики допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву
Фото: РИА Новости
Морозы до 30 градусов еще могут вернуться в Москву, допускает заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно», — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики.
Зимняя погода вернется в столицу к выходным
В феврале, по словам Вильфанда, ожидается переменчивая погода. По словам синоптика, в последний зимний месяц будут иметь место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на резкое изменение погоды, температура воздуха «ожидается несколько выше нормы».
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Новости Москвы , Погода , Дмитрий Киктев
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