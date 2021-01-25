Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичам напомнили о поверках счетчиков 

Российская Газета и ещё 3 25 января 2021
Горожанам напомнили о поверках счетчиков
Фото: ТАСС
Столичные власти напомнили москвичам о необходимости вовремя поверить бытовые счетчики. Дело в том, что с весны прошлого года до 1 января на поверку действовал мораторий — это была одна из мер по борьбе с распространением коронавируса, ведь для проверки прибора нужно приглашать домой мастера. С боем новогодних курантов мораторий закончился, однако многие москвичи об этом забыли, что может обернуться для них неприятным сюрпризом.
Пока мораторий действовал, управляющие компании и поставщики ресурсов принимали показания даже счетчиков с истекшим межповерочным интервалом, который составляет обычно около пяти лет. Но с января данные "просроченных" счетчиков больше не принимают — забывшие о поверке горожане теперь экстренно выясняют, как же сделать поверку.
В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что осенью прошлого года начали действовать новые правила. "Законную силу теперь имеет лишь электронная запись о поверке в едином реестре Росстандарта. Вносить ее могут только аккредитованные компании, их список есть на сайте Росаккредитации fsa.gov.ru", — объяснили в ведомстве.
Найти компанию для поверки вы можете и самостоятельно — в Сети и на досках объявлений домов много рекламы таких организаций. Главное, чтобы они были аккредитованы — проверить это можно на том же сайте, указав название компании или ее ИНН. Первому попавшемуся такую операцию лучше не доверять — деньги с вас возьмут, а вот поверенным счетчик считаться не будет. Неслучайно поверкой часто прикрываются мошенники.
Касается все это прежде всего водяных счетчиков. За исправность приборов учета электроэнергии с 1 июля прошлого года несут ответственность электросетевые компании — поверку они должны делать сами, причем бесплатно. Беспокоиться о поверке газовых счетчиков должны владельцы, но такие приборы стоят далеко не у всех. Обращаться для любых манипуляций с газовым оборудованием нужно в "Мосгаз".
Что же будет, если о поверке вы все-таки забыли? Это ударит по вашему кошельку. С 1 числа после месяца, когда нужно было проверить исправность прибора, вам будут считать расход воды по средним показаниям ваших счетчиков за последние полгода. Но лишь на протяжении трех месяцев. С четвертого будут считать по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив в столице сейчас — почти 7 м3 холодной воды на человека в месяц и чуть больше 4,7 м3 горячей воды.
Где узнать срок ближайшей проверки своего счетчика? В Мосжилинспекции рассказали, что дата первичной поверки, а также межповерочный интервал указываются в техпаспорте к прибору. Кроме того, узнать эту информацию можно в центрах госуслуг "Мои документы", личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке в верхнем информационном поле. Стоит поверка для одного водяного счетчика обычно в районе тысячи рублей, точную цену нужно узнавать в компании, с которой вы собираетесь заключить договор.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Российская Газета: последние новости
Стало известно, на каких условиях Грузия намерена впускать иностранцев Стало известно, на каких условиях Грузия намерена впускать иностранцев Станции МЦД-4 Минская и Аминьевская откроются в 2021 году Станции МЦД-4 Минская и Аминьевская откроются в 2021 году В столице отремонтируют более 1,3 тысячи кровель в 2021 году В столице отремонтируют более 1,3 тысячи кровель в 2021 году
Комментарии 1
Новости Москвы , Ситуация в мире , Правительство Москвы , Mos.ru , Иркутская Область , Ук
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение