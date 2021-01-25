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Москва

Заммэра: в Москве свободна половина коечного фонда для больных коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 2 18 минут назад
Половина коечного фонда для больных COVID-19 освободилась в столице
Фото: РИА Новости
В настоящее время в Москве половина коечного фонда для лечения заболевших коронавирусом свободна. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
По ее словам, за последние два дня в городе впервые с октября число госпитализированных пациентов с инфекцией составило меньше одной тысячи.
Она отметила, что на фоне сокращения уровня заболеваемости COVID-19 власти Москвы приняли решение уменьшить число обсервационных пространств для размещения горожан с легким течением болезни, которые по тем или иным причинам не могут лечиться дома.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса.
За весь период от инфекции скончались 69 918 пациентов, вылечились 3 150 763 человека. Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в России свободно 25% коечного фонда для больных коронавирусом.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Михаил Мурашко , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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