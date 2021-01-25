На катке у ГУМа пройдёт «Спортивная студенческая ночь»

Москве 25 января состоится традиционный Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие состоится на Красной площади, на ледовом катке возле ГУМа. Студенты сдадут нестандартный символический зачёт по физкультуре, примут участие в эстафете, а также в мастер-классах, которые проведут известные спортсмены.