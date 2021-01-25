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Москва

В Москве на катке у ГУМа пройдёт «Спортивная студенческая ночь» 

ИА Regnum 2 часа назад
На катке у ГУМа пройдёт «Спортивная студенческая ночь»
Фото: РИА Новости
В Москве 25 января состоится традиционный Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие состоится на Красной площади, на ледовом катке возле ГУМа. Студенты сдадут нестандартный символический зачёт по физкультуре, примут участие в эстафете, а также в мастер-классах, которые проведут известные спортсмены.
Во время мероприятия состоится встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова со студентами.
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