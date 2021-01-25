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Москва

Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад 

Газета.Ru и ещё 3 58 минут назад
Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад. Об этом он сказал во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ, передает ТАСС.

"В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад", — сказал градоначальник.

Он отметил, что такая тенденция означает, что Москву постепенно начнут возвращать к нормальной жизни. Согласно данным оперштаба, число подтвержденных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 2 382, что является минимумом с 30 сентября прошлого года. За последние сутки в РФ зарегистрировали еще 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 738 690 жителей России, умерли 69 918 человек, вылечились — 3 150 763.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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