Тематические «Тройки» выпустили в столичном метрополитене

Тематические «Тройки», посвященные проекту «Время ранних», выпустили в Московском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В мосметро продолжается «Время ранних». И специально для тех, кто рано встает или собирается ввести новую привычку, мы выпустили новую серию тематических «Троек», — говорится в сообщении.

Как уточняется, их можно будет купить в кассах на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Тираж — 30 тыс. экземпляров.

«С начала проекта «Время ранних» количество пассажиров на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий снизилось почти на 3%. Благодаря тому, что уже 3,9 тыс. человек изменили время своих поездок — в утренний час пик в поездах стало свободнее, и у пассажиров появилось больше возможностей соблюдать социальную дистанцию. Мы видим, что постепенно становится все больше людей, совершающих поездки раньше утреннего часа пик. Чтобы решить продлевать или завершать этот проект, будем ждать финальных результатов по разгрузке линий по итогам восьми месяцев», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова

Как сообщалось ранее, проект стартовал 2 ноября 2020 года и продлится до 2 июля 2021 года.