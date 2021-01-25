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В Москве после реставрации открылся центр цифрового искусства Artplay Media 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
После реставрации открылся центр цифрового искусства Artplay Media
Фото: artplay.ru
Центр цифрового искусства Artplay Media открылся для посетителей после завершения реставрационных работ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"Центр цифрового искусства Artplay Media начал работу после обновления. Реставрация началась 14 декабря. Теперь после завершения работ в зале, где проводятся мультимедийные спектакли и выставки, площадь экранов увеличилась с 300 до 500 кв. м. Также был полностью обновлен парк проекционного оборудования и размещены зеркальные конструкции площадью 150 кв. м", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что новая геометрия пространства вкупе с мощным звуком усиливает эффект погружения в искусство.

"В ближайшее время гостей центра цифрового искусства ждут мультимедийные спектакли "Густав Климт. Золото модерна" и "Босх. Профессор кошмаров". За расписанием можно следить на сайте. Пространство открыто с 11:00 до 21:00, а по пятницам и субботам — до 22:00", — добавил собеседник агентства.

Также в аванзале центра стартовала выставка работ фотохудожника Андрея Ягубского "101 город". В экспозиции представлены фотографии, сделанные в разных уголках планеты, всего — 101 кадр. Каждый город представлен только одним снимком, причем известные населенные пункты являются взору в непредсказуемом ракурсе.
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Новости Москвы , Густав Климт
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