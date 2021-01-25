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Более 1300 крыш отремонтируют в 2021 году в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 9 4 часа назад
Более 1300 крыш отремонтируют в 2021 году
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
В рамках региональной программы капитального ремонта в 2021 году специалисты отремонтируют 1353 кровли в типовых многоквартирных домах, а также исторических зданиях. Из них 60 процентов плоских наплавляемых крыш и 40 металлических скатных.
В Центральном административном округе Москвы отремонтируют 267 кровель, в Южном — 151. Помимо этого, специалисты обновят крыши жилых домов в Зеленоградском, Троицком и других округах столицы. Общая площадь всех кровельных работ составит около двух миллионов квадратных метров.
Капремонт крыш по региональной программе в 2021 году проведут на 43 объектах культурного наследия. Так, запланированы работы в Доме московского купеческого общества на улице Солянке, дом 1/2. Комплекс состоит из шестиэтажных доходных домов. Также поменяют кровлю доходного дома Троицкого подворья во 2-м Троицком переулке, 6. Отмечается, что до 1922 года здесь проживал патриарх Тихон.
Помимо этого, будет приведена в порядок крыша доходного дома архитектора Алексея Щеглова в Лялином переулке, 5, строение 1, усадьбы дворян Бибиковых — Давыдова в Сеченовском переулке, 8, а также других исторических зданий.
В рамках капитального ремонта кровель проведут полную замену старого покрытия. Специалисты отремонтируют стыки плит, места примыкания крыши к фронтонам и карнизам, а также починят или поменяют ограждения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Новости Москвы , Алексей Щеглов , Зеленоградский , Московская область
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