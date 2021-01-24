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Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 

Российская Газета и ещё 5 3 часа назад
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях
Фото: РИА Новости
В столичных трамваях включили кнопки открывания дверей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в телеграм-канале.
В начале пандемии для сокращения контактных поверхностей и для предотвращения распространения коронавируса временно отключали кнопку открывания дверей. Сейчас на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и пассажиры стали просить вернуть работу кнопок. Сейчас они заработали снова.
В ведомстве призвали пассажиров носить в пути маски и перчатки. Напомним, что ранее кнопки открывания дверей заработали на проездах МЦК.
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