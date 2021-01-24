Вильфанд спрогнозировал мрачную погоду в Москве

Мрачная погода ожидается в ближайшие дни в Москве . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло", — сказал синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.

Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

Ранее Вильфанд заявил, что выпавший снег может полностью растаять ко второй половине марта. Он отметил, что нынешний уровень снежного покрова в столице на 20–30% превышает многолетние значения.