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Погода в Москве: Вильфанд спрогнозировал мрачную погоду в ближайшие дни 

Москва24 и ещё 3 3 часа назад
Вильфанд спрогнозировал мрачную погоду в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мрачная погода ожидается в ближайшие дни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло", — сказал синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.
Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
Ранее Вильфанд заявил, что выпавший снег может полностью растаять ко второй половине марта. Он отметил, что нынешний уровень снежного покрова в столице на 20–30% превышает многолетние значения.
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Новости Москвы , Погода
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