Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ряд маршрутов наземного транспорта изменят в Москве 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Ряд маршрутов наземного транспорта изменят в Москве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке ряда маршрутов наземного городского транспорта.
С 28 января для автобусов № 786 вводится новая остановка «Метро „Каховская“ (западный вход) по Малой Юшуньской улице в направлении Большой Юшуньской улицы, между остановками „Метро „Севастопольская“ и „Метро „Каховская“ (западный вход).
Как отмечает перевозчик, это позволит улучшить транспортную доступность филиала № 2 Детской поликлиники № 69.
Кроме того, с 30 января маршрут электробуса № 622 будет продлен до станции метро „Парк Победы“. От станции метро „Славянский бульвар“ электробусы будут следовать дальше по Кутузовскому проспекту без разворота на Минской улице.
Вместо остановки „Парк Победы“ на Минской улице пассажиров просят пользоваться остановкой на Кутузовском проспекте.
Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте „Мосгортранса“.
Ранее горожан предупредили о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Вечерняя Москва: последние новости
Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19 Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19 Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан Станциям московского метро придумали альтернативные названия для иностранцев Станциям московского метро придумали альтернативные названия для иностранцев
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение