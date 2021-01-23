В пятницу, 22 января, скончался президент Московского зоопарка Владимир Спицин. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Он был истинно «зоопарковским человеком», — указано в сообщении.

Спицину было 79 лет. В зоопарке отметили, что он был человеком, не боящимся сложных решений, трудолюбивым и заботящимся о других.

«В перестройку он ходил на рынок за выброшенной зеленью. Фруктов и ягод почти не было — а животных надо было чем-то кормить, — рассказала в пресс-службе, добавив, что он всегда подавал всем пример.

Владимир Спицин родился 26 октября 1941 года. За свою почти 80-летнюю жизнь он успел получить много наград и званий. Он был Заслуженным работником культуры РСФСР, Академиком РАЕН, Президентом ЕАРАЗА, Председателем Совета по координации деятельности зоопарков РФ, также он получил ордена Почета, Дружбы и другие.