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В Москве за сутки выявили 2 668 заразившихся коронавирусом 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве за сутки выявили 2 668 заразившихся коронавирусом
Фото: globallookpress.com
За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 2 668 человек, сообщает городской оперативный штаб.
При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 5 933 пациентов, скончались 64 человека, указано в сообщении.
Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 910 057 случаев заболевания. В общей сложности от COVID-19 умерли 12 895 пациент, вылечились 769 433 человек.
В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты и тд., список постоянно расширяется.
Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в России выявлен еще 20 921 новый случай коронавируса.
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Новости Москвы , Российский фонд прямых инвестиций
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