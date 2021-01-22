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На Садовом кольце в Москве заметили дикую лису 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
На Садовом кольце заметили дикую лису
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Как сообщили очевидцы в группе жителей района Хамовники в Facebook, во дворе жилого дома на Плющихе рядом с детским садом была замечена лиса.
Весь вечер дикое животное держалось поодаль от большого скопления людей, находившихся на расположенном рядом катке. Но как только все разошлись, пришла поесть оставленную местными жителями недалеко от мусорных баков пищу.
Очевидцы рассказывают, что лиса выглядит здоровой, собак и людей боится. Судя по комментариям, дикое животное раньше видели в Нескучном саду.
Ранее еще одну лису заметили жители района Филевская пойма на западе Москвы. Им даже удалось несколько раз снять на видео дикое животное, которое скрылось в близлежащем Филевском парке.
По словам местных жителей, лиса живет в этом районе уже давно и не боится людей. Причем появляется она открыто даже днем.
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