Москвичи заплатят 9 млн рублей за непредоставление теста на COVID-19

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Из-за не предоставленного теста на COVID-19 после возвращения из-за границы москвичи выплатят более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Вернувшимся в Москву из других стран необходимо прикрепить на сайт госуслуг результаты теста на коронавирус. Те, кто не выполняет поставленное требование, должны заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью других людей из-за отказа от теста, сумма штрафа может возрасти до 150-300 тысяч рублей.

По результатам рассмотренных дел, суд выставил штрафы 726 москвичам на общую сумму в 9 миллионов 50 тысяч рублей

— Административные материалы в отношении 1835 граждан направлены в районные суды, — уточнили в ведомстве количество нарушений, часть из которых находится на стадии рассмотрения.