Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Станциям московского метро придумали альтернативные названия для иностранцев 

Вечерняя Москва и ещё 1 6 часов назад
Станциям метро придумали альтернативные названия для иностранцев
Фото: РИА Новости
Станциям московского метро придумали альтернативные английские названия, которые необычно переводятся на русский язык. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Многим иностранным туристам сложно ориентироваться в московском метро из-за труднопроизносимых названий станций. Разработчик Валерий Ковалев создал карту, где предложил альтернативные названия остановок метро, уточнили в ведомстве.
Перевод Ковалева не соответствует действительному значению русских названий, а является звуковым подражанием слов. Например, станция метро «Охотный ряд» стала станцией «Oak Hot Near Rat», что переводится как «Дуб горяч около крысы». А «Китай-город» стал «Kid Eye Go Red», в переводе с английского «Ребенка глаз пошел красным».
Фразы созвучны с русскими названиями, однако их перевод абсолютно бессмысленный, уточнили в Дептрансе столицы.
В пресс-службе столичного департамента транспорта оценили шуточную инициативу разработчика и предложили москвичам отправить карту своим иностранным знакомым.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Вечерняя Москва: последние новости
Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19 Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19 Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан
Комментарии
Новости Москвы , Валерий Ковалев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение