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Москва

Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Собянин призвал москвичей не участвовать в массовых акциях в условиях ковида
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в столице в субботу, 23 января. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы призвал жителей столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции 23 января. Сергей Собянин добавил, что считает незаконным проведение данной акции.

— Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе, — заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1».

Также Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.
Ранее полиция Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, которые планируются на 23 января. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения, в том числе с применением всех необходимых мер для защиты закона. Нарушителей будут привлекать к ответственности.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД
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