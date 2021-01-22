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Москва

В Москве для Бирюлевской ветки метро строят электродепо 

Моя Москва.онлайн 31 минуту назад
В Москве для Бирюлевской ветки метро строят электродепо
Фото: Моя Москва.онлайн
На юге столицы запланировано строительство электродепо для обслуживания поездов Бирюлевской линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Депо займет территорию площадью 18,3 гектара.

«За станцией «Бирюлево» для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава проектируемой Бирюлевской линии метрополитена предусматривается строительство электродепо», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Бирюлевской линии позволит разгрузить южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена, а также снизить нагрузку на наземный транспорт. Для строительства новой ветки метро будет возведен метромст над Москвой-рекой.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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