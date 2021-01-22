В Москве для Бирюлевской ветки метро строят электродепо 

«За станцией «Бирюлево» для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава проектируемой Бирюлевской линии метрополитена предусматривается строительство электродепо», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.